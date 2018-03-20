В Барселоне взяли в заложники жену консула Мали [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
В посольстве Мали в Барселоне мужчина взял в заложники жену почетного консула государства, передает El Pais.
"Полицейские несколько часов вели переговоры, пытаясь убедить мужчину освободить женщину. Им удалось войти, когда мужчина на пару секунд открыл дверь консульства. Полиция задержала его, женщину освободили", - говорится в сообщении.
Задержанным оказался 40-летний гражданин Мали. Он угрожал женщине и требовал "урегулировать его административное положение", чтобы путешествовать за пределы страны.
Женщина не пострадала.
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