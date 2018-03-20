Издание Page Six назвало предполагаемую причину развода сына президента США Дональда Трампа-младшего.

Согласно данным журналистов, причиной развода стали измены мужчины. Трамп-младший изменял супруге с певицей Обри О`Дей, которая принимала участие в шоу талантов.

Сообщается, что Трамп-младший в 2011-2012 годах постоянно искал компании О'Дей, и говорил ей, что его брак с супругой Ванессой уже расторжен.

Ранее мы сообщали о разводе Дженнифер Энистон.