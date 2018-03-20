Развод Дональда Трампа: названа причина [ Редактировать ]
Источник: EPA / UPG
Издание Page Six назвало предполагаемую причину развода сына президента США Дональда Трампа-младшего.
Согласно данным журналистов, причиной развода стали измены мужчины. Трамп-младший изменял супруге с певицей Обри О`Дей, которая принимала участие в шоу талантов.
Сообщается, что Трамп-младший в 2011-2012 годах постоянно искал компании О'Дей, и говорил ей, что его брак с супругой Ванессой уже расторжен.
Ранее мы сообщали о разводе Дженнифер Энистон.
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