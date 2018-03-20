20 марта: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
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20 марта - 79-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 286 дней.
Международный день счастья
С 2012 года по инициативе ООН отмечается Международный день счастья, чтобы подчеркнуть его важность в нашей жизни.
Международный день астрологии
Ежегодно в День весеннего равноденствия астрологи отмечают этот праздник. Этот день уникального природного явления начинает новый астрологический год. И в честь этого события проводятся различные тематические и просветительские мероприятия.
Международный день без мяса
В этот день многие рестораны и магазины во всем мире отказываются от продажи мяса, а активисты продвигают идеи вегетарианства, сострадания животным и защиты природы.
Именины 20 марта
Католические: Вольфрам, Кутберт, Уна, Бенедикт.
Православные: Агафодор, Анна, Антонина, Василий, Евгений, Евдокия, Екатерина, Елпидий, Емилиан, Еферий, Ефрем, Капитон, Ксения, Мария, Матрона, Надежда, Николай, Нил, Павел.
Читайте также наш гороскоп на 20 марта.
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