У Росії були можливості, наміри й мотиви для нападу на Сергія Скрипаля. Про це заявила прем'єрка Великої Британії Тереза Мей.

За її словами - така поведінка абсолютно типова для Москви. І схожий інцидент міг статись у будь-якій країні. Нагадаю, Мей звинувачує Кремль в отруєнні російського екс-шпигуна Сергія Скрипаля та його доньки речовиною "Новачок". Отруту, на думку слідства, виготовляли виключно на території СРСР. Москва ж - усі звинувачення відкидає.