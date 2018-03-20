На Волині викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки [ Редактировать ]
На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки. Шестеро осіб приганяли трактори з Польщі та Білорусі.
Мито вони не сплачували. Натомість, кажуть у прокуратурі, давали хабарі представникам Держпродспоживслужби, щоб ті реєстрували техніку. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили 30 машин, Чи накладати на них арешт - іще вирішують.
по теме
На Рівненщині затримали перевізника бурштину
На Рівненщині поліцейські затримали чоловіка, який перевозив у салоні автомобіля три кілограми бурштину-сирцю. При собі у нього була мисливська рушниця. Порушником виявився 50-річний житель Волині. Куди доправляв "Сонячне каміння" - чоловік нині пояснює правоохоронцям.
В Запорізькій області активісти провели акцію "Стоп! Фальшивий волонтер"
"Стоп! Фальшивий волонтер". Акцію з такою назвою провели напередодні громадські активісти міста Василівка Запорізької області. Люди збурені тим, що в їхньому райцентрі промишляють шахраї, які наживаються на чужому горі
Как бывшие политики окружения Януковича уходят от правосудия?
Благодаря серии журналистских расследований, стало известно, что находясь в бегах, бывшие политики продали компанию "Танталит". Предприятие находится в Украине и де-юре владеет правами на резиденцию "Межигорье".
Вбивство в урядовому кварталі: свідки розповіли про свої підозри
Нові подробиці у справі про вбивство бізнесмена Сергія Захарчука, його зарізали у центрі столиці напередоні посеред білого дня. Стало відомо, що підприємець мав проблеми із законом. Брав у банках кредити на чималі суми - за фіктивними документами, був неодноразово підозрюваний у шахрайстві.
У Львові масово грабують школи й дитсадки
У Львові грабують школи й дитсадки. Вже обчистили близько десятка навчальних закладів. Чому охорона не допомагає, і як збираються вирішувати проблему - з'ясовували наші кореспонденти.