На Волині правоохоронці викрили схему незаконного ввезення сільськогосподарської техніки. Шестеро осіб приганяли трактори з Польщі та Білорусі.

Мито вони не сплачували. Натомість, кажуть у прокуратурі, давали хабарі представникам Держпродспоживслужби, щоб ті реєстрували техніку. Загалом під час обшуків правоохоронці вилучили 30 машин, Чи накладати на них арешт - іще вирішують.