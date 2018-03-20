Бывший президент Франции Николя Саркози задержан по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные источники.

Утром 20 марта Саркози явился на слушания во французском Нантере, где был взят полицией под стражу.

Судебное заседание было посвящено вопросу о возможном незаконном финансировании властями Ливии его предвыборной кампании.

Напомним, топ-менеджер "Ощадбанка" украл 17 миллионов.