У Чернівцях місцеві жителі допомагають лелекам дочекатись весни (відео) [ Редактировать ]
У Чернівцях небайдужі взялися допомагати птахам. Зграя лелек прилетіла щойно на вулиці потеплішало, і спустилася на місцевий ставок. Та сильні морози і заметіль залишили чорногузів без харчів. Як їх рятують - бачили наші журналісти.
Цю водойму, на околиці Чернівців, лелеки облюбували вже давно. Щовесни птахи прилітають сюди - після затяжної зими. Кілька днів тому з вирію повернулися близько сотні пернатих, - розповідають місцеві.
"Велике сімейство. Сімейка така була - зо 20-30 дорослих птахів, ну, напевно, голодні. Рахуйте, звідки вони прилетіли - така далека дорога".
Та насолоджувалися весняним теплом лелеки недовго. Раптова заметіль та сильні морози, буквально, поставили птахів на межу виживання. Зі снігової пастки пернатих взялися визволяти рятувальники - привезли на ставок сіно та харчі.
"Розчистили майданчик, засипали його сіном, зробили їм місце для харчування. Привезли їм корма, привезли їм хліб", - розповідає Іван Гаврилаш, Заступник начальника пожежно-рятувальної частини ДСНС України у Чернівецькій області.
Зараз, на ставку лелек небагато. Вони ховаються від людського ока. Аби їх побачити, довелося чекати більше години. Орнітологи кажуть: пернатим потрібен спокій. А ще - харчі. Адже навіть найлютіші морози для тварин не такі страшні, як брак їжі.
"Лелеки вже сюди прилетіли, назад не відлетять. Треба їм допомогти. Допомогти - це підгодувати. Для птаха не страшні навіть найсуворіші морози, які в нас є. Якщо є вдосталь їжі. Якщо їжі немає - немає поповнення енергетичних затрат, - проходить певний час. Тут загибель", - пояснює Ігор Скільський, орнітолог
Та годувати лелек потрібно не зерном чи хлібом, кажуть орнітологи. Адже у дикій природі ці птахи таку їжу не вживають. Нести їм треба передусім рибу та дрібних плазунів. Першу партію допомоги - уже готують місцеві студенти. Аби пережити морози пернатим було легше.
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