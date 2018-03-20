На автостанции мать оставила младенца в коробке [ Редактировать ]
На автостанции в селе Троицком Луганской области прохожие нашли брошенного малыша.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области на странице в Facebook.
Новорожденную малышку оставила в коробке неизвестная женщина.
Как сообщает спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, в настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.
"Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью вблизи автостанции Троицкого в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки - один месяц", - отметила Погукай.
Напомним, женщина выбросила с 10-го этажа ребенка.
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