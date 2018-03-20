На автостанции в селе Троицком Луганской области прохожие нашли брошенного малыша.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области на странице в Facebook.

Новорожденную малышку оставила в коробке неизвестная женщина.

Как сообщает спикер ГУ Нацполиции в Луганской области Татьяна Погукай, в настоящий момент жизни девочки ничего не угрожает.

"Сотрудники луганской милиции обращаются к гражданам за помощью в розыске женщины, которая ночью вблизи автостанции Троицкого в картонной коробке оставила свою новорожденную девочку. Примерный возраст девочки - один месяц", - отметила Погукай.

Напомним, женщина выбросила с 10-го этажа ребенка.