В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, унесший жизни двух человек.

Взрыв произошел в продовольственном магазине на пересечении двух улиц в центре молдавской столицы, сообщает канал Publika.md.

Взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь - один из покупателей взорвал в магазине гранату.

В результате инцидента погиб мужчина и продавец магазина. Двое других получили ранения.

Полиция прибыла на место происшествия и оцепила его. Проводится расследование.

Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в полицейских.