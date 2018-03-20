В Кишиневе взорвали людей в магазине (фото) [ Редактировать ]
В магазине в центре Кишинева произошел взрыв, унесший жизни двух человек.
Взрыв произошел в продовольственном магазине на пересечении двух улиц в центре молдавской столицы, сообщает канал Publika.md.
Взрыв прогремел в результате ссоры двух покупателей с продавцом, который отказался продать им алкоголь - один из покупателей взорвал в магазине гранату.
В результате инцидента погиб мужчина и продавец магазина. Двое других получили ранения.
Полиция прибыла на место происшествия и оцепила его. Проводится расследование.
Ранее в Киеве мужчина бросил гранату в полицейских.
по теме
В поезде убили 22-летнего офицера ВСУ
22-летнего офицера Максима Свинцицкого убили в поезде "Хмельницкий - Лисичанск", когда тот возвращался с ротации на Донбасс.
Нападение на дом ветеранов: все заложницы умерли
В городе Йонтвиль (Калифорния) вооруженный мужчина захватил заложников в доме ветеранов. В течение восьми часов он удерживал трех заложниц.
Премьер Словакии пообещал 1 млн за информацию об убийстве журналиста
27-летний журналист Ян Куцяк расследовал растрату средств, выделенных из фонда ЕС. Подозрения падали на итальянских мафиози и премьера страны. Незадолго до убийства редактор предлагал журналисту охрану.
Обезглавленный труп в Одессе: соседи убитой рассказали о жутком вечере
Жителей Одессы ужаснула новость - на Молдованке найден обезглавленный труп молодой женщины.
В Киеве мужчину убили прямо в подъезде
Вечером 16 марта в Подольском районе Киева в подъезде жилого дома нашли избитого мужчину.