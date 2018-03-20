Киевский районный суд Харькова осудил на 7 лет лишения свободы с конфискацией мужчину, который нестандартным способом обокрал обменный пункт.

Так, 31-летний злоумышленник познакомился с женщиной в кафе автовокзала и начал ухаживать за ней. Новая знакомая ответила взаимностью. Выпив, они решили уединиться и женщина пригласила мужчину к себе на работу в "обменку".

Пара приехала на такси к обменному пункту, который в то время уже был закрыт. Там продолжили выпивать и общаться. Когда женщина вышла в туалет, мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тысяч гривен и скрылся.

Задержали вора через два месяца. На тот момент он уже потратил украденные деньги.

Ранее в Киеве мужчины ограбили банк при помощи отвертки.