В Харькове донжуан соблазнил кассира и украл 600 тысяч [ Редактировать ]
Киевский районный суд Харькова осудил на 7 лет лишения свободы с конфискацией мужчину, который нестандартным способом обокрал обменный пункт.
Так, 31-летний злоумышленник познакомился с женщиной в кафе автовокзала и начал ухаживать за ней. Новая знакомая ответила взаимностью. Выпив, они решили уединиться и женщина пригласила мужчину к себе на работу в "обменку".
Пара приехала на такси к обменному пункту, который в то время уже был закрыт. Там продолжили выпивать и общаться. Когда женщина вышла в туалет, мужчина забрал из кассы обменки почти 600 тысяч гривен и скрылся.
Задержали вора через два месяца. На тот момент он уже потратил украденные деньги.
Ранее в Киеве мужчины ограбили банк при помощи отвертки.
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