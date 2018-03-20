Group DF опровергает обвинения ГПУ в неуплате налогов [ Редактировать ]
Group DF опровергает обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой, о якобы уклонении от уплаты налогов рядом предприятий Группы с использованием механизмов страхового рынка Украины.
По характеру деятельности предприятия Group DF относятся к группе объектов с повышенным уровнем опасности и согласно Закону "О страховании" обязаны страховать риски хозяйственной деятельности. Поэтому выполняя требования законодательства, предприятия Группы на рыночных условиях работают с рядом страховых компаний и страхуют риски в строгом соответствии с законодательством Украины.
В августе 2017 года Генеральной прокуратурой уже выдвигались обвинения, аналогичные нынешним. Группа тогда заявляла и подтверждает, что обнародованная информация не соответствует действительности.
Предприятия Group DF работают в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством по уплате налогов и других обязательных сборов и платежей.
Group DF является одним из крупнейших в стране работодателей и налогоплательщиков. Только за последние 3 года налоговые отчисления предприятий Группы составили более 15,5 миллиарда гривен, от их стабильной работы зависят десятки тысяч сотрудников и их семей.
"Обвинения в оптимизации налогов расценивается, как неприкрытая заангажированность правоохранительных органов в отношении Group DF и очередную попытку оказать давление на Группу и ее акционера", - сообщает пресс-служба Group DF.
Кроме того, в Group DF подчеркивают, что начиная с 2014 года бизнесы Группы подвергаются продолжающейся травле со стороны различных правоохранительных и регулирующих государственных ведомств. Предприятия Группы систематически подвергаются многочисленным необоснованным проверкам, а против топ-менеджеров предприятий Группы сфабрикован целый ряд уголовных производств.
Нынешнее заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры не только вводит в заблуждение общественность и наносит ущерб деловой репутации Group DF, но и ухудшает бизнес-климат в стране, мешает развитию бизнеса и препятствует инвестициям, заявляет пресс-служба Group DF.
"Мы будем доказывать правоту всеми законными методами, и готовы обращаться в судебные и правозащитные институции для восстановления справедливости", - добавили в пресс-службе.
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