Group DF опровергает обвинения, выдвинутые Генеральной прокуратурой, о якобы уклонении от уплаты налогов рядом предприятий Группы с использованием механизмов страхового рынка Украины.

По характеру деятельности предприятия Group DF относятся к группе объектов с повышенным уровнем опасности и согласно Закону "О страховании" обязаны страховать риски хозяйственной деятельности. Поэтому выполняя требования законодательства, предприятия Группы на рыночных условиях работают с рядом страховых компаний и страхуют риски в строгом соответствии с законодательством Украины.

В августе 2017 года Генеральной прокуратурой уже выдвигались обвинения, аналогичные нынешним. Группа тогда заявляла и подтверждает, что обнародованная информация не соответствует действительности.

Предприятия Group DF работают в соответствии с украинскими законами и в полном объеме выполняют свои обязательства перед государством по уплате налогов и других обязательных сборов и платежей.

Group DF является одним из крупнейших в стране работодателей и налогоплательщиков. Только за последние 3 года налоговые отчисления предприятий Группы составили более 15,5 миллиарда гривен, от их стабильной работы зависят десятки тысяч сотрудников и их семей.

"Обвинения в оптимизации налогов расценивается, как неприкрытая заангажированность правоохранительных органов в отношении Group DF и очередную попытку оказать давление на Группу и ее акционера", - сообщает пресс-служба Group DF.

Кроме того, в Group DF подчеркивают, что начиная с 2014 года бизнесы Группы подвергаются продолжающейся травле со стороны различных правоохранительных и регулирующих государственных ведомств. Предприятия Группы систематически подвергаются многочисленным необоснованным проверкам, а против топ-менеджеров предприятий Группы сфабрикован целый ряд уголовных производств.



Нынешнее заявление пресс-службы Генеральной прокуратуры не только вводит в заблуждение общественность и наносит ущерб деловой репутации Group DF, но и ухудшает бизнес-климат в стране, мешает развитию бизнеса и препятствует инвестициям, заявляет пресс-служба Group DF.

"Мы будем доказывать правоту всеми законными методами, и готовы обращаться в судебные и правозащитные институции для восстановления справедливости", - добавили в пресс-службе.