Біля Авдіївки бойовики проводять активні інженерні роботи [ Редактировать ]
На сході України відносне затишшя. Минулої доби лише один прицільний ворожий обстріл зафіксовано на півдні Донеччини. Окупанти зі стрілецької зброї били по позиціях військових у районі Новогригорівки. Внаслідок обстрілу поранено одного українського бійця. На інших ділянках - встановився режим тиші.
На ділянці в районі Авдіївської промзони незвична для солдатського вуха тиша. Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування. А буває ніби розважаються, відкриваючи вогонь.
"У них там 12,7 стоїть. Сто процентів, бо прилітає по хлопцях даже більше серйозніше. У них тут такий музикант був, с пкм навалював мелодію, то його то там чутно, то там", - говорить Cергій, військовослужбовець Збройних Сил України.
Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці, яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост - рух.
"Використовують ніч і власне метеорологічні умови намагаються розширити кількість вогневих точок", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.
Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові. Це зрозуміло і з їхньої роботи, і з зовнішнього вигляду.
"Під час переміщення по траншеї відмічалось що ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, вони не мають зброї і переміщення відбувається у присутності двох трьох бойовиків", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.
Військові чи цивільні полонені - у російських найманців і за мішені. На них, ніби на живця, вони намагаються виманити наших стрілків.
"Особливо у нічний час виставляли просто людину, як живу мішень, щоб викликати постріл", - говорить Сергій.
Припущення, що це може бути полонений, чи цивільна людина, - змусила наших солдатів змінити тактику.
"Ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права і вимог права війни, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців, то вогонь не відкривається, тому що неодноразово помічено, що таким чином здійснюється виманювання для ворожого снайпера", - говорить Сергій.
Поки на цій ділянці тиша удень, під наглядом місії ОБСЄ, розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції. Аби її працівники могли безпечно діставатися роботи. Щоправда, з настанням сутінків, десантники на розмінованих ділянках знову помічають рух.
"Вони відновлюють те, що у них було порушено. Створюють мінно-інженерні загородження порушуючи міжнародні вимоги встановлюючи гранати на розтяжки встановлення протипіхотних мін", - говорить Сергій.
Наближення групи ворожих диверсантів наші вчасно помітили і цієї ночі.
"Близько 12 години ночі з засобами було виявлено переміщення. Близько 20 хвилин там були і повернулись", - говорить Сергій.
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