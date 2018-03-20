На сході України відносне затишшя. Минулої доби лише один прицільний ворожий обстріл зафіксовано на півдні Донеччини. Окупанти зі стрілецької зброї били по позиціях військових у районі Новогригорівки. Внаслідок обстрілу поранено одного українського бійця. На інших ділянках - встановився режим тиші.

На ділянці в районі Авдіївської промзони незвична для солдатського вуха тиша. Уже кілька тижнів бойовики лише хаотичними обстрілами з піхотної зброї нагадують про своє існування. А буває ніби розважаються, відкриваючи вогонь.

"У них там 12,7 стоїть. Сто процентів, бо прилітає по хлопцях даже більше серйозніше. У них тут такий музикант був, с пкм навалював мелодію, то його то там чутно, то там", - говорить Cергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Десантники, які тримають тут оборону, помічають на Ясинуватській розв'язці, яку бойовики давно вже перетворили на свій форпост - рух.

"Використовують ніч і власне метеорологічні умови намагаються розширити кількість вогневих точок", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Але самі найманці не ризикують власним життям. На інженерні роботи зганяють полонених, припускають військові. Це зрозуміло і з їхньої роботи, і з зовнішнього вигляду.

"Під час переміщення по траншеї відмічалось що ці люди не мають індивідуальних засобів захисту, вони не мають зброї і переміщення відбувається у присутності двох трьох бойовиків", - говорить Сергій, військовослужбовець Збройних Сил України.

Військові чи цивільні полонені - у російських найманців і за мішені. На них, ніби на живця, вони намагаються виманити наших стрілків.

"Особливо у нічний час виставляли просто людину, як живу мішень, щоб викликати постріл", - говорить Сергій.

Припущення, що це може бути полонений, чи цивільна людина, - змусила наших солдатів змінити тактику.

"Ми дотримуємося міжнародного гуманітарного права і вимог права війни, якщо ціль не несе загрози для життя військовослужбовців, то вогонь не відкривається, тому що неодноразово помічено, що таким чином здійснюється виманювання для ворожого снайпера", - говорить Сергій.

Поки на цій ділянці тиша удень, під наглядом місії ОБСЄ, розміновують дорогу, що веде до Донецької фільтрувальної станції. Аби її працівники могли безпечно діставатися роботи. Щоправда, з настанням сутінків, десантники на розмінованих ділянках знову помічають рух.

"Вони відновлюють те, що у них було порушено. Створюють мінно-інженерні загородження порушуючи міжнародні вимоги встановлюючи гранати на розтяжки встановлення протипіхотних мін", - говорить Сергій.

Наближення групи ворожих диверсантів наші вчасно помітили і цієї ночі.

"Близько 12 години ночі з засобами було виявлено переміщення. Близько 20 хвилин там були і повернулись", - говорить Сергій.