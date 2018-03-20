Вже за кілька місяців українці зможуть подорожувати до Катару без віз. На території країни вони зможуть перебувати упродовж трьох місяців раз на півроку. Про це повідомив Петро Порошенко за результатами візиту української делегації до Катару.

Сторони підписали низку надзвичайно важливих документів, зазначив президент. Зокрема, угоду про взаємний захист інвестицій, контракти на військово-технічну співпрацю, в сфері торгівлі і культурного обміну. А ще Катар готовий допомогти Україні в питанні поставок газу.

"Ми домовилися що Катар готовий нам надати скраплений газ, при чому як через термінал в Польщі, ми ведем переговорив цьому напрямку, так і ще раз ми повернемось до турецького маршруту через Босфор. Де ми також маємо унікальну можливість підвищити енергетичну безпеку і забезпечити постачання скрапленого газу з Катару. Це також є наш надійний партнер", - говорить Петро Порошенко, президент України.