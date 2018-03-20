Шахраї з Дніпра ошукали банки на 200 тисяч гривень [ Редактировать ]
У Дніпрі затримали дві групи кредитних шахраїв. За півтора року зловмисникам вдалося ошукати банки на понад 200 тисяч гривень.
За фальшивими паспортами злочинці оформляли кредити у магазинах побутової техніки та брали готівкові позики. Таким чином на життя заробляли двоє місцевих мешканців, один з них торік був двічі засуджений за аналогічні злочини. Спритників затримали "на гарячому", коли ті намагалися взяти чергову позику у 21 тисячу гривень. Подібним шахрайством промишляв й інший - жіночий дует.
Одну з молодиць упіймали просто на касі - коли та намагалася отримати готівкою 34 тисячі гривень кредиту, який оформила на фальшивий паспорт. Її спільницю раніше вже засуджену за шахрайство, затримали згодом.
"В нас є оперативна інформація, щодо можливої причетності групи осіб до отримання близько 20 таких кредитів, а спроб у них було близько 50, на загальну суму понад 20 тисяч гривень", - говорить Ганна Старчевська, керівник відділу комунікації ГУНП в Дніпропетровській області.
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