Чиновник військкомату на Дніпропетровщині попався на хабарі [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині на хабарі в 10 тисяч гривень затримали посадовця одного з військових комісаріатів.
За таку "винагороду" капітан пообіцяв учаснику АТО, що його виключать зі списків резерву і більше не призиватимуть на військову службу. Військкома затримали у службовому кабінеті після отримання всієї суми хабара. Зараз у комісаріаті проводять службову перевірку.
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