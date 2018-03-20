Цена гражданства: одесский чиновник оформлял фиктивные браки с иностранцами

Чиновник, который отвечал за работу с иностранцами - получил 10 тысяч долларов. За эту сумму он обещал оформить для двоих иностранцев жительство. Предполагалось, что они получат документы, заключив фиктивные браки.