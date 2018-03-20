В России в подмосковном городе Люберцы двух темнокожих жриц любви выгнали на мороз, не дав одеться.

Девушек выгнал охранник местной парковки, отобрав при этом личные вещи.

Их, замерзающих от холода, заметили местные жители - на одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.

Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.

Ранее в центре Львова девушку избили и ограбили на глазах у прохожих.