Охранник ограбил проституток и выгнал их голыми на мороз (видео) [ Редактировать ]
В России в подмосковном городе Люберцы двух темнокожих жриц любви выгнали на мороз, не дав одеться.
Девушек выгнал охранник местной парковки, отобрав при этом личные вещи.
Их, замерзающих от холода, заметили местные жители - на одной из девушек было только нижнее белье, на второй - спортивные брюки и тапочки.
Очевидцы помогли девушкам забрать у охранника парковки одежду и телефоны.
Ранее в центре Львова девушку избили и ограбили на глазах у прохожих.
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