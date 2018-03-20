Николя Саркози может отправиться в тюрьму [ Редактировать ]
Разобраться с бывшими - "по-французски". Экс-президента Франции Николя Саркози взяли под стражу. Его подозревают в незаконном финансировании своей избирательной кампании в 2007. Что грозит бывшему главе государства - расскажет Елена Абрамович.
Николя Саркози задержали ранним утром по делу 2012 года, которое суд недавно возобновил. Бывшего французского президента обвиняют в том, что он вдвое превысил лимиты финансирования своей предвыборной кампании в 2007. Саркози получал деньги наличными от ливийского диктатора Муаммара Кадаффи - утверждает французский бизнесмен ливанского происхождения, который якобы лично перевез из Триполи в Париж три чемодана с двумя миллионами евро в каждом.
"Есть кое-какое признание со стороны господина Саркози, где он говорит ничего конкретного. И теперь настало время пролить свет на эти дела, это должен сделать суд", - говорит Зияд Такиддин, бизнесмен.
Задержание экс-президента - это удар по национальной гордости любой страны, заявили в партии ультраправых Франции. А бывшие соратники Саркози призвали дождаться результатов следствия.
"Всем известно, что я принадлежал к той же политической семье, что и Николя Саркози. И те, кто следит за политикой, знают, что временами у меня с ним были сложные отношения. Но они всегда основывались на взаимном уважении", - говорит Эдуар Филипп, премьер-министр Франции.
Саркози должны допросить и решить, стоит ли его удерживать под стражей далее. На данный момент ему грозит год тюрьмы и 3750 евро штрафа. Сам экс-президент утверждает, что ничего не знает о мошеннических методах, которые могло использовать рекламное агентство.
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