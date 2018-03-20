Корь в Закарпатье не отступает. Лидер по количеству заболевших за последние недели - Ужгород. Всего в области с начала года вирус подхватили почти полторы тысячи человек, в основном, непривитые дети. О ситуации - наши корреспонденты.

На двери этого детского сада объявление - закрыт на карантин в связи со вспышкой кори. Диагноз подтвердился у шести воспитанников. Дети Ирины Брезы - тоже заболели. Женщина хотела сделать прививки, но вакцины в больнице не было. Двенадцатилетний Адриан, "подхватил" вирус на соревнованиях в Киеве.

"На лиці усьо було в червоних плямах і так до самого низу. Коли я дивився на себе в дзверкало, то думав, що якийсь монстр".

Через неделю после того, как Адриан выздоровел - заболела шестилетняя Саша.

"Температура, ну не надто висока -38, було перші три дні 38, там 4 трошки висип почався, як здавалося б ну можливо алергія. викликали дільничного лікаря, то вона встановила діагноз - є кір", - говорит Ирина Бреза, мать детей, перенесших корь.

С начала года в Закарпатье заболел тысяча четыреста семьдесят один человек. 80 процентов - это непривитые дети, утверждают врачи.

"Ситуація поки що напружена, ми не можемо говорити про значне зменшення. У нас на сьогодні двоє дітей знаходяться у відділенні інтенсивної терапії з ускладенннями і з запаленнями легенів", - говорит Михаил Поляк, главврач областной инфекционной больницы Закарпатской области.

Перебои с поставками вакцины против кори в области начались еще в 2013. В этом году - когда люди массово стали болеть прививки пришлось просить у соседних государств. 8 тысяч доз в качестве гуманитарной помощи прислала Венгрия. Минздрав выделил вакцину с опозданием. Пока запасы есть. Десять тысяч доз - хватит на три месяца.

"Вакцина швидко розходиться, дуже багато бажаючих. За 2017 рік наш регіон був забезпечений всього навсього лиш на 31 відсоток. Дуже низький відсоток забезпеченості, у нас багато дітей залишилося не щепленими, що спровокувало напевно спалах кору в області", - говорит Лариса Зарембо, врач-эпидемиолог Закарпатской областной инфекционной больницы.

Прогнозы врачей неутешительны. Говорят - из-за того, что большинство детей не привиты, болезнь не отступит как минимум до конца года.