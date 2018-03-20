США вооружит самолеты лазерами [ Редактировать ]
Военно-воздушные силы США начинают испытания лазерного оружия, которое будет установлено на истребители четвертого поколения F-15.
Пентагон заключил с компанией Lockheed Martin контракт на программу разработки лазерного оружия SHiELD ("Демонстрационный образец лазера высоких энергий для самозащиты"). Сумма сделки составила 26 миллионов долларов, передает "ПЛ".
Лазер мощностью в 50 киловатт планируют устанавливать на самолеты для борьбы с беспилотниками и крылатыми ракетами.
"Мы начнем испытания этим летом, а полетные испытания - летом следующего года, - сообщил журналистам Джефф Стэнли, заместитель помощника министра ВВС по науке, технологиям и инженерно-техническим разработкам.
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