В Луцке судья "отмазывал" пьяного водителя за взятку $500 [ Редактировать ]
Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области предложил обвиняемому "услугу" за взятку.
Так, за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США он пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", повлиять на принятие решения своим коллегой.
Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. Судья сообщил о необходимости передачи взятки третьему лицу, которым оказался адвокат, сообщила пресс-служба НАБУ.
Прокуратурой открыто уголовное производство по статье "Злоупотребление влиянием".
Ранее в Одессе на взятке поймали психиатра.
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