Судья Луцкого горрайонного суда Волынской области предложил обвиняемому "услугу" за взятку.

Так, за денежное вознаграждение в размере 500 долларов США он пообещал лицу, в отношении которого был составлен протокол об административном правонарушении по статье "Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения", повлиять на принятие решения своим коллегой.

Последний, во исполнение договоренностей, якобы должен был закрыть дело в отношении нарушителя. Судья сообщил о необходимости передачи взятки третьему лицу, которым оказался адвокат, сообщила пресс-служба НАБУ.

Прокуратурой открыто уголовное производство по статье "Злоупотребление влиянием".

Ранее в Одессе на взятке поймали психиатра.