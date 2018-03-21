У Чехії викликали "на килим" російського посла [ Редактировать ]
Чеське Міністерство закордонних справ викликало "на килим" російського посла. Олександр Змієвський повинен сьогодні пояснити висловлювання Москви про можливу причетність Чехії до виробництва отрути "Новачок".
Гучну заяву вихідними оприлюднило російське МЗС. Верхня палата чеського парламенту виступила категорично проти скандальних припущень.
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