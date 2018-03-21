У США учень влаштував стрілянину у школі [ Редактировать ]
В американському штаті Меріленд учень влаштував стрілянину в школі. Двох учнів поранив, а сам загинув у перестрілці з поліцейським, який там чергував. Ситуацію швидко взяли під контроль, заняття скасували, школярів та персонал евакуювали. Постраждалі - хлопець і дівчина - зараз у тяжкому стані в лікарні.
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