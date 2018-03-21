У Карпатах загинув турист із Ужгорода. Його тіло рятувальники знайшли вчора біля гори Вихід. Чоловік і ще двоє його товаришів вирішили самостійно піднятися на гору Піп Іван з боку Рахова.

У понеділок на їхні пошуки кинулися рятувальники. Один із туристів зумів самотужки спуститися. Ще одного - знайшли пізніше. Чоловіки повідомили - що третій товариш загинув. За попередньою інформацією - у нього стався серцевий напад.