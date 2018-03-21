У порту Перу знайшли півтори тонни кокаїну [ Редактировать ]
Півтори тонни кокаїну знайшли у перуанському порту неподалік Ліми. Наркотики сховали у мішках в кузові вантажівки. За повідомленнями місцевої влади, заборонену речовину мали відправити на продаж до Європи. У цій справі заарештували сімох людей, а весь кокаїн вилучили.
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