Півтори тонни кокаїну знайшли у перуанському порту неподалік Ліми. Наркотики сховали у мішках в кузові вантажівки. За повідомленнями місцевої влади, заборонену речовину мали відправити на продаж до Європи. У цій справі заарештували сімох людей, а весь кокаїн вилучили.