У світі сьогодні відзначають День людини із синдромом Дауна

У світі сьогодні відзначають День людини із синдромом Дауна. Ця хвороба - найпоширеніша хромосомна патологія. З таким діагнозом народжується кожна семисота дитина на планеті. "Сонячні люди" не менш обдаровані, аніж здорові. Вони мають свої таланти і здібності. Герой наступного сюжету доводить, що синдром Дауна - не привід опускати руки.

Роль кролика у виставі "Вінні-Пух", у Сашка Стешенка не перша. Театральні підмостки для хлопця стали і роботою, і домівкою, і навіть сенсом життя. На сцені актор виступає вже більше 15 років. В його творчому доробку десятки театральних персонажів, і три епізодичні ролі у кіно.

"У меня любимых ролей нету. Мне все равно где и что мне играть, хоть в кино, хоть в театре", - говорит Сашко Стешенко, актор.

Хлопець зізнається - актором ставати не збирався. Творчий талант успадкував від мами. Вона ж і привела його до театру для людей із особливостями розвитку.

"Знаете как мы считаем: вот он инвалид, болен ребенок и нужно ему посвятить всю себя, нужно, наверное, их воспитывать так, как здоровых детей. принимайте своих детей, такими какими их послал Бог. И будете счастливы. Я например-счастлива, и рада, что у меня есть Саша", - говорить Євгенія Стешенко, мама актора.

Сашко вміє читати і писати, добре володіє комп'ютером. Окрім акторської кар'єри, в театрі працює реквізитором. У житті має багато друзів, та в професії, каже, - товаришів не шукає

"В театральном мире друзей нет. Да, на сцене есть друзья, но в театральном мире - жестоко. Я в работе как черт, лев, сатана", - говорить Сашко Стешенко.

В Україні з синдомом Дауна понад 15 тисяч людей. Вони щодня чогось навчаються. Та й суспільству теж є чого в них повчитися.

"Вони навчили відчувати, вони відчувають на рівні якихось таких флюїдів, які ми пропускаємо, первородні відчуття наші", - говорить Віталій Любота, режисер.

За кордоном, люди з синдромом Дауна успішно реалізують себе в житті, здобувають освіту, працюють та мають сім'ю. А деякі навіть стають всесвітньо-відомими зірками. Сашко мріє приєднатися до них.