Актор із синдромом Дауна розповів про свої мрії та сподівання (відео) [ Редактировать ]
У світі сьогодні відзначають День людини із синдромом Дауна. Ця хвороба - найпоширеніша хромосомна патологія. З таким діагнозом народжується кожна семисота дитина на планеті. "Сонячні люди" не менш обдаровані, аніж здорові. Вони мають свої таланти і здібності. Герой наступного сюжету доводить, що синдром Дауна - не привід опускати руки.
Роль кролика у виставі "Вінні-Пух", у Сашка Стешенка не перша. Театральні підмостки для хлопця стали і роботою, і домівкою, і навіть сенсом життя. На сцені актор виступає вже більше 15 років. В його творчому доробку десятки театральних персонажів, і три епізодичні ролі у кіно.
"У меня любимых ролей нету. Мне все равно где и что мне играть, хоть в кино, хоть в театре", - говорит Сашко Стешенко, актор.
Хлопець зізнається - актором ставати не збирався. Творчий талант успадкував від мами. Вона ж і привела його до театру для людей із особливостями розвитку.
"Знаете как мы считаем: вот он инвалид, болен ребенок и нужно ему посвятить всю себя, нужно, наверное, их воспитывать так, как здоровых детей. принимайте своих детей, такими какими их послал Бог. И будете счастливы. Я например-счастлива, и рада, что у меня есть Саша", - говорить Євгенія Стешенко, мама актора.
Сашко вміє читати і писати, добре володіє комп'ютером. Окрім акторської кар'єри, в театрі працює реквізитором. У житті має багато друзів, та в професії, каже, - товаришів не шукає
"В театральном мире друзей нет. Да, на сцене есть друзья, но в театральном мире - жестоко. Я в работе как черт, лев, сатана", - говорить Сашко Стешенко.
В Україні з синдомом Дауна понад 15 тисяч людей. Вони щодня чогось навчаються. Та й суспільству теж є чого в них повчитися.
"Вони навчили відчувати, вони відчувають на рівні якихось таких флюїдів, які ми пропускаємо, первородні відчуття наші", - говорить Віталій Любота, режисер.
За кордоном, люди з синдромом Дауна успішно реалізують себе в житті, здобувають освіту, працюють та мають сім'ю. А деякі навіть стають всесвітньо-відомими зірками. Сашко мріє приєднатися до них.
по теме
Конкурс дитячої творчості "Яскраві діти України" відбудеться 16 березня
А хто вже точно щасливий, то це ці юні таланти. Вже завтра відбудеться фінал конкурсу дитячої творчості "Яскраві діти України", переможець представлятиме нашу державу на світовому фестивалі SANREMO JUNIOR в Італії.
Неплатників аліментів чекає 140 годин суспільно корисних робіт
Батьків, які заборгували аліменти більш як за три місяці - чекають неприємності. Арешт майна, вилучення посвідчення водія, позбавлення ліцензії на зброю та заборона виїзду за кордон. І це ще не повний перелік того, що світить несумлінним татусям.
Как газовый кризис сказался на учебном процессе?
"Газовые каникулы" для детей в некоторых областях - вообще не вводили, а в некоторых - уже отменили. А вот в Днепропетровской, Харьковской и Черкасской - ученики и студенты на занятия - так и не пошли. Почему чиновники не выполнили распоряжение Минобразования?
В Україні навчальні заклади повернуться з вимушених канікул
Канікули, на які школярів та студентів відпустили задля економії газу, - скасували. У Міненерго повідомляють - наразі, паливну проблему вирішили, тож заощаджувати на шкоду навчанню більше не потрібно.
Ресторан у Парижі влаштував на роботу людей з обмеженими можливостями
У Парижі запрацював ресторан, де більшість офіціантів і пекарів - з обмеженими можливостями. Урочисте відкриття закладу спеціально запланували на сьогодні, до Міжнародного дня людини з синдромом Дауна.