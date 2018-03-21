В Днепре рухнул подземный переход (видео) [ Редактировать ]
Во вторник, 20 марта, в 18:36, на Запорожском шоссе вблизи улицы Космической Соборного района города Днепр обвалилась крыша подземного перехода. Никто из людей не пострадал. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС области.
С помощью бензореза и ломов поврежденная крыша была разобрана и вынесена из подземного перехода на поверхность.
К ликвидации последствий происшествия было привлечено 19 человек личного состава и 3 единицы пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области. Причины обвала выясняются.
Напомним, что в Днепре люди попали под поезд.
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