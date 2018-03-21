Россия перестала пропускать украинские фуры [ Редактировать ]
Россия частично ограничила движение грузовиков со стороны Украины. Такие меры были приняты из-за сбоя программного обеспечения, на границе образовались очереди из грузовиков. Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы Украины.
В частности, в пункте пропуска "Гоптовка" (Харьковская область) находится 45 грузовиков, в пункте пропуска "Катериновка" (Сумская область) - 35.
Сопредельная сторона частично прекратила пропускные операции. По сообщению пограничного представителя России по Белгородскому и Воронежскому участках, в пунктах пропуска для автомобильного сообщения (напротив украинских пунктов в Сумской, Харьковской и Луганской областях) российской стороной временно приостановлен пропуск грузовых транспортных средств из-за сбоя программного обеспечения таможенных органов.
Напомним, что в России назвали дату открытия "Крымского моста".
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