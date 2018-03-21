В России 13-летняя девочка расстреляла нескольких одноклассников из пневматического пистолета. Конфликт произошел утром 21 марта в городе Шадринск в Курганской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД России.

Как установили следователи, пистолет принадлежал отцу девочки. В результате стрельбы семь школьников получили синяки и ссадины. В настоящее время в школе работает следственно-оперативная группа.

Школа работает в обычном режиме. На место выехали медики. Они осмотрели пострадавших учеников, госпитализация большинству из них не потребовалась. Но одного из детей забрали в больницу. На место инцидента выехала детский омбудсмен.

Напомним, в американской школе произошла кровавая перестрелка.