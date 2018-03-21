У Кабміні припинятимуть програму економічного співробітництва України і Росії [ Редактировать ]
Припинити дію програми економічного співробітництва України і Росії на 2011-2020 роки планують сьогодні урядовці. Це передбачено порядком денним, що оприлюднений на сайті Кабміну.
Зокрема, йдеться про схвалення проекту відповідної постанови. Про перебіг урядового засідання дізнаєтеся вже у вечірному випуску новин.
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