На Донбас намагалися ввезти автівки з єврономерами [ Редактировать ]
СБУ заблокувала постачання автомобілів на окуповані території. Оперативники встановили, що зловмисники переправляли автівки на єврономерах із Харківської області до Росії.
А потім їх забирали представники так званої "міліції" луганських бойовиків. Двох учасників угруповання затримали на пункті пропуску "Гоптівка" - вони саме намагалися вивезти до Росії позашляховик.
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