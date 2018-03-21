Двох учасників угруповання затримали на пункті пропуску "Гоптівка"

СБУ заблокувала постачання автомобілів на окуповані території. Оперативники встановили, що зловмисники переправляли автівки на єврономерах із Харківської області до Росії.

А потім їх забирали представники так званої "міліції" луганських бойовиків. Двох учасників угруповання затримали на пункті пропуску "Гоптівка" - вони саме намагалися вивезти до Росії позашляховик.