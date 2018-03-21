В среду, 21 марта, водители киевских маршруток устроили на улице Грушевского акцию протеста.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"В центре города, по улице Грушевского, - митинг водителей маршрутных автобусов. На данный момент причины неизвестны. Возможно, из-за зарплат и повышенных цен на бензин", - говорится в сообщении.

Как отмечается, из-за митинга движение транспорта на данном участке дороги затруднено.

В свою очередь министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил у себя в Facebook, что водители маршруток требуют его отставки.

"Странно, когда маршрутчики требуют отставки за реформу, в результате которой им не нужно платить взятки, а честно конкурировать на рынке качеством услуг и ценой", - отметил он.

Напомним, в Киеве начали действовать новые требования к маршруткам.