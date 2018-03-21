Отруєння Скрипаля: Чехія викликала "на килим" посла Росії [ Редактировать ]
Чеське Міністерство закордонних справ викликало "на килим" російського посла. Олександр Змієвський повинен сьогодні пояснити висловлювання Москви про можливу причетність Чехії до виробництва отрути "Новачок".
Гучну заяву вихідними оприлюднило російське МЗС. Верхня палата чеського парламенту виступила категорично проти скандальних припущень.
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