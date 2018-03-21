В Украине в 90% случаях жалоб бизнеса на налоговую присутствуют основания.

Об этом бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета рассказал в интервью Deutche Welle.

"Согласно различным оценкам, около 35-40% украинской экономики находится в тени, что свидетельствует о том, что многие предприятия не платят налоги. Однако после расследования жалоб, которые поступают к нам, мы видим, что в 90% случаев прав был бизнес, а налоговая - нет. Очень часто действия налоговых органов или не соответствуют законодательству, или эти органы неверно его интерпретируют", - рассказал Шемета.

По его словам, часть таких дел связана с неверными действиями сотрудников фискальной службы, часть - с неверной интерпретацией законов, а сотрудники налоговых органов часто действуют непрофессионально, не понимая новых моделей бизнеса, и накладывают на предприятия дополнительные налоговые обязательства, которых не должно быть.

Напомним, Group DF опровергает обвинения ГПУ в неуплате налогов.