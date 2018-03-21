Американская поп-певица Бритни Спирс стала новым лицом бренда Kenzo. Об этом звезда сообщила на своей странице в Instagram.

Рекламная кампания La Collection Memento No2 была снята фотографом Питером Линдбергом в Лос-Анджелесе. На фотографиях Бритни демонстрирует укороченную джинсовую куртку, высокие сапоги, свитшот и бейсболку с логотипом Kenzo в стиле 80-х.

"На съемке было очень весело, хотя в начале я чувствовала себя странно. Я привыкла к фотосессиям в студии или в маленьком помещении, а эта была прямо на улице. Мой наряд был довольно откровенным. Это было необычно, но на кадрах все выглядит классно", - рассказала певица в интервью для Vogue.

Напомним, что Бритни Спирс похвасталась фигурой в коротких шортах и топе.е.