На 67-летнюю учительницу в этом году уже жаловались.

Скандальную учительницу физики школы №9 Василькова Киевской области, которая оскорбляла ученика, уволили 20 марта. Об этом "Вестям" сообщили в отделе образования Васильковского городского совета.

“Учительницу зовут Людмила Новоселова Она сама написала заявление об увольнении по собственному желанию”, - рассказали нам.



В отделе образования провели служебное расследование, в ходе которого выяснили, что дети провоцировали учительницу.

"Дети соглашаются с тем, что сами ее спровоцировали. Один из учеников стучал постоянно по парте, мешал проводить урок. В любом случае она не имела права так поступать. Она нарушила права ребенка. Мы все были шокированы. Такой случай у нас впервые”, - сообщили в Васильковском горсовете.

По словам директора васильковской школы №9 Оксаны Шаговой, в суд на уволенного педагога родители оскорбленного Виктора Юрова подавать не собираются.

"В пятницу члены родительского комитета класса написали заявление в школу, чтобы разобрались в конфликте между учениками седьмого класса и Людмилой Новоселовой. В понедельник нам прислали видеоролик, провели расследование, после чего учительницу вызвали в отдел образование и она написала заявление”, - рассказала директор.



В то же время Шагова нам сообщила, что на 67-летнюю учительницу в этом году уже однажды жаловались родители одного из учеников.

"Был небольшой эпизод, связанный с выставлением оценок, но мы устно разобрались с родителями и ребенком. На других учителей в моей школе не было ни одной жалобы за время моей работы, хотя работаю я в школе недавно, менее трех лет", - сказала она.

Напомним, учительница школы нецензурно оскорбила ученика.