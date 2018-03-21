В Одессе разгорелся скандал в аэропорту из-за длительной задержки рейса одной из авиакомпаний. Об этом сообщает Politeka.

Самолет должен был лететь в Анкару, однако по техническим причинам, более сотни пассажиров были вынуждены просидеть в салоне более десяти часов.

Людей запустили на борт после регистрации: самолет Boeing 737 компании Pegasus. Затем поступило сообщение о минировании воздушного судна, затем о его технических неисправностях, наконец о невозможности взлета из-за неблагоприятной погоды, хотя другие самолеты покидали взлетную полосу.

По итогу, пассажирам пришлось просидеть в самолете примерно десять часов. Без воды и еды у людей начали сдавать нервы и на борту даже произошла драка между пассажирами.

Людей начали выпускать из самолета лишь после вмешательства журналистов. В настоящее время официального заявления от перевозчика касательно инцидента не поступало.

Напомним, что в Швеции самолет увез пассажиров в противоположную сторону.