Газ был распылен депутатами левой партии "Самоопределение". Кадр из видео

Оппозиционные депутаты в парламенте Косово применили слезоточивый газ, пытаясь помешать утвердить договор о границе с Черногорией.

Демаркация границы является ключевым условием для Косово, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос - один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы, сообщает Balkaninsight.

Слезоточивый газ был распылен депутатами левой политической партии "Самоопределение", когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.

Для утверждения договора необходимо было две трети голосов - 80 из 120 депутатов.

Послы США и ЕС в Косове уже осудили насилие и призвали депутатов вернуться в парламент для ратификации соглашения с ЕС.

Ранее в Москве людей забросали коктейлями Молотова прямо возле парламента.