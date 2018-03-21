Депутатов травили слезоточивым газом в парламенте Косово (видео) [ Редактировать ]
Оппозиционные депутаты в парламенте Косово применили слезоточивый газ, пытаясь помешать утвердить договор о границе с Черногорией.
Демаркация границы является ключевым условием для Косово, чтобы получить безвизовый режим с ЕС. Этот вопрос - один из тех, которые держат страну в политическом тупике в последние годы, сообщает Balkaninsight.
Слезоточивый газ был распылен депутатами левой политической партии "Самоопределение", когда спикер парламента Кадри Весели призвал депутатов к голосованию за ратификацию соглашения.
Для утверждения договора необходимо было две трети голосов - 80 из 120 депутатов.
Послы США и ЕС в Косове уже осудили насилие и призвали депутатов вернуться в парламент для ратификации соглашения с ЕС.
Ранее в Москве людей забросали коктейлями Молотова прямо возле парламента.
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