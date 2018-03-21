4G в Украине: в каких городах появится первым [ Редактировать ]
Мобильный оператор Vodafone Украина сообщил, что их сеть технически полностью готова к запуску 4G интернета в диапазоне 2,6 ГГц. Прежде всего 4G появится в крупных городах страны. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Оператор получил лицензию на работу в этом диапазоне 6 марта. Окончательная дата запуска сети зависит от получения всей разрешительной документации от государственных органов.
Как сообщили в компании, раньше всего 4G включат в Киеве, Одессе, Днепре, Харькове, Львове и других крупных городах, где есть большое скопление абонентов.
Напомним, Vodafone и Nokia проведут 4G на Луне.
по теме
Зарядка смартфона: главные ошибки
В наше время тяжело найти человека, который бы не пользовался смартфоном. Но далеко не все знают, как правильно поддерживать заряд энергии в мобильных телефонах, не нанося вред батареи устройства.
Милла Йовович похвасталась снимками без макияжа
Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, опубликовала фото без макияжа на своей странице в Instagram.
В Харькове пропал молодой парень
В ночь с 28 февраля на 1 марта в Шевченковском районе Харькова, на улице Бородиновская 153, пропал юноша Чертков Денис Геннадьевич.
В Украине множество вакансий с зарплатой свыше 15 тысяч - Розенко
В Украине существует достаточно много вакансий с заработной платой свыше 15 тысяч гривен.
В США нашли труп "лох-несского чудовища" (фото)
Таинственное существо было найдено В национальном заповеднике "Остров Вольф" в США нашли труп неизвестного животного, которое внешне напоминает лох-несское чудовище.