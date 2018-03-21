Американская актриса и модель Милла Йовович, которая имеет украинское происхождение, опубликовала фото без макияжа на своей странице в Instagram.

Актриса даже показала, как она выглядит утром и после душа. Кроме этого, Милла Йовович показала свое хобби - садоводство. Голливудская знаменитость, не стесняясь, показала неидеальный маникюр и кожу.

По словам поклонников, Милла Йовович всегда роскошно выглядит. Некоторые американцы отметили, что с макияжем она даже кажется старше, поэтому люди посоветовали актрисе всегда демонстрировать природную красоту.

Напомним, что Пугачева сделала селфи после бани.