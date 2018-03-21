На Київщині відкрили першу пекарню, де працюватимуть люди із синдромом Дауна. Це - проект родини, яка виховує сина з хромосомною аномалією. Дату відкриття - обрали не випадково - сьогодні міжнародний день людей із синдромом дауна. Як стажерам на новому місці - дивіться далі.

Вони ще навчаються у спецшколі, та вже розмірковують, ким стануть у майбутньому. Омріяні професії, здебільшого творчі - художник і музикант. Є бажаючі стати поліцейськими та вчителями. До пекарської справи підлітки поки що придивляються.

"Я приходив, я слухав, що вони кажуть. І вони робили, і ми з ними".

"Ммені тут подобається, коли печуть різні вироби".

"Я знаю багети, гречаний білий, кекси, булочки".

Стажуватимуться вони у досвідчених фахівців в супроводі соціальних працівників. Батьки дітей із синдромом дауна говорять - це прекрасна можливість допомогти дитині реалізувати себе.

"Це надихає, дуже мені подобається ця ідея, це дає надію на майбутнє, що діти можуть працювати. поки що я цього не розумію, чи зможуть вони працювати в принципі повноцінно, хоча би менш-більш", - говорить Оксана Шумна, мама дитини з синдромом Дауна.

Ідейники проекту - родина Василенків. Їхній 14 річний син Петро - теж народився із хромосомною аномалією. Допомогти таким же як він - головне прагнення.

Андрій і Аренда Василенки, ініціатори проекту

"Нам важливо було не створити тільки робочі місця для свого сина. Ми хотіли щось створити для дітей", - говорить Андрій, ініціатори проекту.

"Мы хотим, чтобы именно государственная структура принимала эту модель и поэтому мы делаем социальный эксперимент, чтобы это была на высшем уровне. Все дети по всей Украине могут использовать нашу модель, что реально дает перспективы в будущем", розповідає Аренда, ініціатори проекту.

Модель створення робочих місць і роботи пекарні - запозичили з Нідерландів. Там - такі проекти мають чималий успіх.

"Мы думаем о этих людей, у которых некоторый скажем, трудности, неприятности, как например Даун Синдром. У нас в Голландии инклюзивность- это очень важно считается, потому что мы считаем, инклюзивность дает обществу больше чем нормальне видение жизни", - пояснює Ед Хукс, Надзвичайний і Повноважний Посол Королівства Нідерланди в Україні

Практика у пекарні розпочалася вже сьогодні. А вже з наступного року своє перше робоче місце можуть отримати 10 працівників з інклюзією. Діти впевнені - в них усе вийде.

"Наше майбутнє - в Україні буде щасливим та радісним".