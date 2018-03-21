Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.

"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал он в интервью изданию Hamburger Abendblatt.

По словам главы государства, Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.

Украинское правительство выделяет "до шести процентов" ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО, подчеркнул он.

Ранее Петр Порошенко утвердил решение СНБО по ужесточению проверок оснований для въезда иностранцев.