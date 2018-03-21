Порошенко назвал дату вступления Украины в НАТО [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что цель Украины - в следующие 10 лет стать членом Североатлантического альянса.
"Мы с особой настойчивостью работаем над членством в НАТО. Наша цель - в следующем десятилетии стать членом Альянса", - сказал он в интервью изданию Hamburger Abendblatt.
По словам главы государства, Украина стремится "как можно быстрее" выполнить все критерии для членства в НАТО и ЕС.
Украинское правительство выделяет "до шести процентов" ВВП на оборону, а это в четыре раза больше, чем в части партнеров НАТО, подчеркнул он.
Ранее Петр Порошенко утвердил решение СНБО по ужесточению проверок оснований для въезда иностранцев.
по теме
Порошенко отреагировал на новый статус Украины в НАТО
Украина сделала еще один шаг к членству в НАТО. На этот раз ей присвоили статус страны-аспиранта (Aspirant country).
Ужесточение проверок на границе: Порошенко утвердил решение СНБО
Президент Украины ввел в действие решение, которое предусматривает разработку механизма предварительной проверки оснований для въезда иностранцев.
Катар будет поставлять газ в Украину
Катар будет поставлять сжиженный газ в Украину. Об этом заявил Президент Украины. Договор о поставках подписали во время визита Петра Порошенко в эту страну.
Катар допоможе Україні скрапленим газом - Порошенко
Вже за кілька місяців українці зможуть подорожувати до Катару без віз. На території країни вони зможуть перебувати упродовж трьох місяців раз на півроку. Про це повідомив Петро Порошенко за результатами візиту української делегації до Катару.
В МИД Украины резко раскритиковали заявление Венгрии
Своими заявлениями в адрес Украины Венгрия играет на руку России