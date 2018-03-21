Скорее всего, в сосуде был ликер или вино. Фото: Сhina.org

Китайские археологи нашли интересный артефакт, примерный возраст которого - 2 200 лет, - закрытый кувшин с алкогольным напитком.

Скорее всего, в сосуде был ликер или вино, которое тогда получали методом ферментации. Ведь в 300 миллилитрах жидкости эксперты обнаружили соли глутаминовой кислоты, пишет издание "Синьхуа".

Археологи предполагают, что кувшин использовали для проведения ритуалов. Закрыли его еще во времена династии Цинь (226 - 207 года до нашей эры).

Кроме сосуда с алкоголем археологи обнаружили в захоронении бронзовый кувшин, который запечатали с помощью натуральных волокон. В общем исследователи изъяли 260 артефактов.