Сегодня же у стен Кабмина митинговали сотрудники транспортных компаний. Требовали - отправить в отставку министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Чем недовольны и обоснованы ли их претензии? Разбирались наши корреспонденты.

Колонны маршруток и сотни митингующих. Рабочий день в Кабмине начался с протестов транспортников против главы Мининфраструктуры .

" Мы недовольны твоей работой, уходи с этого поста, либо начинай работать правильно, для людей."

"Ми сьогодні прийшли вимагати відсторонити від обов'язків Міністра інфраструктури Омеляна Володимира Володимировича, який не виконує низку доручень", - пояснил Виктор Гербеда, Глава Всеукраинского профсоюза работников транспорта.

В первую очередь, митингующие недовльны проектом министра так называемым "Гиперлупром "- это скоростной общественный транспорт. Говорят, от таких планов страдают обычные перевозчики. И презентовали свой вариает - под названием - Omeloop.

"Э дуже велика загрозу заходу сюди транснаціональних компаній, міжнародних, які будуть монополістами. Ситуація погіршується тим, що він заявив, щоб перевізники України здавали свої автобуси на металолом і на цьому їх бізнес закінчується", - рассказывает Виктор Гербеда, Глава всеукраинского профсоюза работников транспорта

Но заканчивается бизнес далеко не у всех. Журналисты издания "Комментарии" заявляют об причастиности министерства к махинациям на миллионы гривен. К примеру, компания "Тис", которую в Мининфраструктуры усиленно лобируют, получила право на 50 процентов торговых соборов в порту "Южный". Убыток государства из-за подобных махинаций более 10 миллионов долларов. Этим случаем еще в 2015 заинтресовались в СБУ и открыли уголовное дело против руководства "Тиса". Сотрудники украинских спецслужб подозревают компанию в лоббировании российского бизнесса в Украине.

Подобных "любимчиков"у министерства инфораструктуры несколько. Журналисты Комментариев также заявляют и о лоббировнии интересов еще одной компании с российским следом - "Ат Механика", которую связывают с сыном президента-беглеца Александром Януковичем. Фирма учавствует во многомилионных тендерах "Укрзализныци". А также выиграла крупные тендеры более чем на 4 миллионов гривен - на поставку шпал для "Киевпастранса".

Пока правоохранительные органов продолжают следствие, под кабмином активисты провели свой театрализованный "антикоррупционный суд" над министром Омеляном. А ближе к вечеру, в знак протеста - перекрыли движение на Грушевского. Полиция попыталась их оттеснить, но без потасовок обойтись не обошлось.

Итог семь задержанных. Активистов отправили в территориальные управления полиции.