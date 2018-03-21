Это подтвердил глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко. По его словам, несмотря на выполнение Киевом рекомендаций Венецианской комиссии по закону об образовании, Венгрия продолжает блокировать украинские инициативы в Альянсе. Днем ранее о таких намерениях заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Будапешт, по его словам, настаивает на дополнительных консультациях з нацменшинствами. Кроме этого, там не довольны планами Минобороны по размещению украинского батальона в Берегово.

"Ця позиція Угорщини, вона не сприймається ні ким в НАТО - є лист 11 союзників, які офіційно звернулися до посла Угорщини припинити ці блокування, тому що у нас мало того Україна знаходиться в стані війни і нам дуже потрібна допомога Альянсу, крім того, у нас є багато проектів, які постійно виконуються, допомагаючи нашим збройним силам стати сильнішими, приходимо до стандартів Альянсу - оці всі питання на жаль вони теж стають заручниками політичного непорозуміння", - говорит Вадим Пристайко, посол України при НАТО.