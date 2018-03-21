Кризис мигрантов: Меркель рассказала, как в Германии будут бороться с нелегалами [ Редактировать ]
Гуманитарная трагедия 2015 года с миллионами беженцев не должна повториться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге.
"Ситуация 2015 была острой гуманитарной ситуацией, не должна повториться ... ни для тех людей, которые стали беженцами, ни для нас. Пакетом мероприятий мы хотим это предупредить", - сказала Меркель, передает "Укринформ".
Канцлер признала, что проблема беженцев привела к расколу и поляризации общества в Германии. Она призвала не допустить проявлений ксенофобии, расизма, антисемитизма.
Также она фактически впервые признала, что вместе с сотнями тысяч беженцев в страну и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов. В то же время канцлер заверила, что теракты не смогут изменить стиль жизни в демократическом, свободном сообществе.
По словам главы правительства ФРГ, надо делать больше ради помощи регионам, из которых происходят беженцы, в частности, Африке.
Недопустимым она назвала недофинансирования программ помощи ООН и пообещала еще больше помощи с немецкой стороны.
Меркель подтвердила свое убеждение в том, что решение принять беженцев было правильным и заверила, что так будет и в дальнейшем по отношению к тем, кто действительно нуждается в помощи.
Как сообщалось, Ангелу Меркель четвертый раз переизбрали канцлером Германии.
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