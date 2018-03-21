Гуманитарная трагедия 2015 года с миллионами беженцев не должна повториться, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель в своем первом после переизбрания отчете в Бундестаге.

"Ситуация 2015 была острой гуманитарной ситуацией, не должна повториться ... ни для тех людей, которые стали беженцами, ни для нас. Пакетом мероприятий мы хотим это предупредить", - сказала Меркель, передает "Укринформ".

Канцлер признала, что проблема беженцев привела к расколу и поляризации общества в Германии. Она призвала не допустить проявлений ксенофобии, расизма, антисемитизма.

Также она фактически впервые признала, что вместе с сотнями тысяч беженцев в страну и в целом в Европу попало немало террористов и потенциальных террористов. В то же время канцлер заверила, что теракты не смогут изменить стиль жизни в демократическом, свободном сообществе.

По словам главы правительства ФРГ, надо делать больше ради помощи регионам, из которых происходят беженцы, в частности, Африке.

Недопустимым она назвала недофинансирования программ помощи ООН и пообещала еще больше помощи с немецкой стороны.

Меркель подтвердила свое убеждение в том, что решение принять беженцев было правильным и заверила, что так будет и в дальнейшем по отношению к тем, кто действительно нуждается в помощи.

Как сообщалось, Ангелу Меркель четвертый раз переизбрали канцлером Германии.