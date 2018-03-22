Кабмін заборонив оформляти українські паспорти у вигляді книжки. У пояснювальній записці до постанови зазначено - таке рішення ухвалили, оскільки підрозділи Міграційної служби сповна забезпечені матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для оформлення ID-паспорта.

Нагадаю, їх почали видавати в 2016 році, паралельно використовували й старі бланки.