Кабмін заборонив виготовлення внутрішніх паспортів у вигляді книжки [ Редактировать ]
Кабмін заборонив оформляти українські паспорти у вигляді книжки. У пояснювальній записці до постанови зазначено - таке рішення ухвалили, оскільки підрозділи Міграційної служби сповна забезпечені матеріально-технічними ресурсами, які необхідні для оформлення ID-паспорта.
Нагадаю, їх почали видавати в 2016 році, паралельно використовували й старі бланки.
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