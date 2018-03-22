Українським силовикам збільшать пенсії. Про це повідомили на засіданні уряду. Уже тривалий час це - одне із найболючіших питань пенсійної реформи. Напередодні колишні військові й екс-правоохоронці влаштували протести по всій країні.

Перед парламентом, за оцінками учасників акції, зібралося близько півтисячі людей. Це колишні військові, міліціонери, прикордонники та представники інших силових органів. Мета мітингувальників - домогтися справедливих пенсій.

"Особливо обурює, что люди в окопах. Воюють и і нема розібратися, что їм готовит майбутнє. А це є загроза безпеки Україні", - говорить Віктор Палій, Голова "Всеукраїнської спілки громадських об'єднань учасників бойових дій АОТ, ветеранів військової служби та правоохоронних органів".

У Запоріжжі на мітинг вийшли ветерани МВС. Вони нагадали - виплати мають відповідати курсу 91 року.

" Молодші офіцери в середньому отримували 258 рублів. Старші 430. Долар був один рубль. То зараз для дотримання справедливості ми з вами повинні отримувати 258 або 430 доларів".

Учасники акції підписали резолюцію, в якій зажадали від чиновників - не ухвалювати проект закону про перерахунок пенсій ветеранів МВС і військових.

"Начислять нам пенсию в соответствии с имперической формулой средней пенсии в стране и с окладов, с которых мы уходили на пенсию. Вы понимаете, что при таком раскладе, люди которые ушли раньше на пенсию, будут получать соответствующие пенсии намного меньше, чем те, которые будут уходить сейчас".

Свої вимоги демонстранти направлять у Верховну Раду, Кабмін і Мінсоцполітики.

У Кабінеті міністрів звітують, що роблять для вирішення проблеми.

Згідно з постановою уряду - з першого січня цього року підвищення в середньому складе не менше півтори тисячі гривень. Борги і нові пенсії будуть виплачувати вже з квітня. У наступному році в середньому пенсія силовиків збільшиться як мінімум на 750 гривень. І на стільки ж - в 2020.

Схоже, у Мінсоцполітики вирішують цю проблему лише частково. Але на цьому пенсійну реформу обіцяють не зупиняти. Своєю чергою, колишні силовики планують всеукраїнську акцію уже на 18 квітня.