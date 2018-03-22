Сорок святых 2018: что категорически нельзя делать 22 марта [ Редактировать ]
Ежегодно, 22 марта отмечается праздник сорока святых. Этот праздник имеет названия день Великомучеников Севастийских, день Сорока мучеников, Сорок Святых, или день Всех Святых, в народе "Сороки".
Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и тех, кто пытался ее проповедовать. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году у города Севастия (ныне турецкий город Сивас). Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я - христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.
Что нельзя делать в День сорока святых
- В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилища.
- Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.
- Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.
- В День сорока святых нельзя занимать деньги.
- Нельзя сердиться, злиться и ругаться
Что можно делать
- В День сорока святых обязательно нужно испечь булочки-жаворонки.
- В этот день можно гадать и призывать весну.
- Все верующие в этот день обязательно должны посетить церковь и помолиться.
- Молодым людям в этот день следует качаться на качелях. Говорят, что это принесет счастье и урожайный год.
- Также в этот праздник принято строить планы на будущее и мечтать.
по теме
Выходные на Пасху-2018: как будут отдыхать украинцы
В 2018 году православные отмечают Пасху в воскресенье, 8 апреля.
День святой Евдокии 14 марта: что обязательно нужно сделать женщинам
14 марта почитают память Святой Евдокии, а в народе привечают Явдоху, встречают весну, особыми обрядами призывают в дом счастье, благополучие и здоровье.
День святой Евдокии: приметы и традиции 14 марта
14 марта отмечается День преподобной мученицы Евдокии.
Родительская суббота 10 марта: что категорически нельзя делать
Вторую родительскую субботу Великого поста отмечают 10 марта.