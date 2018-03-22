Ежегодно, 22 марта отмечается праздник сорока святых. Этот праздник имеет названия день Великомучеников Севастийских, день Сорока мучеников, Сорок Святых, или день Всех Святых, в народе "Сороки".

Согласно истории, 40 мучеников севастийских были лучшей дружиной в армии древнеримского императора Ликиния, который был жестоким язычником, гонителем христианской веры и тех, кто пытался ее проповедовать. За отказ отречься христианской веры 40 воинов римского легиона погибли в 320 году у города Севастия (ныне турецкий город Сивас). Их завели в Севастийское озеро, которое за ночь покрылось льдом. Чтобы усилить муки, на берегу затопили баню. Один из воинов не выдержал страданий и вышел из озера, но на пороге бани упал замертво. Один из надзирателей, пораженный мужеством воинов, со словами "И я - христианин!" зашел в озеро. Их снова стало сорок.

Что нельзя делать в День сорока святых

В этот день нельзя работать физически, а также заниматься уборкой жилища.

Нельзя есть мясо, рыбу, яйца, как и во время всего Великого поста.

Нельзя стирать, шить или что-то ремонтировать.

В День сорока святых нельзя занимать деньги.

Нельзя сердиться, злиться и ругаться

Что можно делать