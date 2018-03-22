Україна має стати членом НАТО за 10 років - Порошенко [ Редактировать ]
Стати членом НАТО у найближчі 10 років - мета України. Про це заявив президент Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Hamburger Abendblatt.
За його словами, від членства України у блоці виграє і сам Альянс. Зокрема, держави НАТО могли б повчитися, як протистояти Росії. Уже зараз український уряд виділяє до 6 відсотків ВВП на оборону - це вчетверо більше, ніж інші партнери Альянсу. Для досягнення мети, за словами Порошенка, Україні потрібно до кінця 2019 року, отримати план дій щодо членства в НАТО.
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