На саміті ЄС піднімуть питання отруєння Сергія Скрипаля [ Редактировать ]
Про ще один злочин, пов'язаний із Росією - отруєння Сергія Скрипаля у Британії - говоритимуть лідери країн Євросоюзу.
У Брюсселі сьогодні стартує дводенний саміт ЄС. Зокрема, очікують на виступ британського прем'єра Терези Мей з останніми даними щодо розслідування. Після чого Європейська Рада ухвалить відповідну резолюцію.
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